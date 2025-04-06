الرئيس تبون سيترأس اجتماعات البنك الاسلامي للتنمية بالجزائر ماي القادم

أفاد رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سيترأس اجتماعات البنك الاسلامي للتنمية بالجزائر، والمقررة بين 19 و22 ماي القادم.

أتى ذلك في تصريحات رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، إثر استقباله اليوم الأحد من طرف الرئيس تبون.

وقال الجاسر: “تفضل رئيس الجمهورية بتطميني بأنّه سيشرف على افتتاح الاجتماعات التي ستجمع 57 دولة عضواً، ممثلة بوزراء المالية والاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية”.

وبحسب الجاسر، سيتداول المشاركون الأمور الاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء و حول خطط تسريع التنمية الاقتصادية في هذه الدول”.

وتابع :”أنا في زيارة للجزائر اليوم وهذا الاثنين، أين سألتقى وزير المالية ومحافظ البنك الاسلامي للتنمية عبد الكريم بوالزرد لنتداول كل الترتيبات للاجتماعات السنوية”.

وأبرز الجاسر اهتمامه بأن “تظهر الاجتماعات السنوية بالشكل الذي يليق ببلد عظيم مثل الجزائر ويليق بالبنك الاسلامي للتنمية ويساعد على جذب الاستثمارات للجزائر مستقبلاً”.

وعبّر الجاسر عن سعادته بالإنجازات التي جسّدتها الجزائر.

وركّز على تطلعه لدى عودته في ماي القادم “لرؤية انجازات جديدة في مجالات متعددة على غرار السكك الحديدية التي حدثني عنها باستفاضة سيادة رئيس الجمهورية”.

ورأى الجاسر أنّ الأمر يتعلق بـ “خطط طموحة تنبئ بمستقبل زاهر لهذا الوطن المعطاء”.

ودعا الله لأن “يحفظ الجزائر لأهلها وأن يوفق قادتها لتحقيق طموحات هذا الشعب الطموح”.