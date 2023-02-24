الرئيس تبون: “سيتم إعادة فتح سفارتنا في كييف الأوكرانية هذا الأسبوع”

قال رئيس الجمهورية خلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية انه سيتم هذا الاسبوع إعادة فتح سفارتنا في كييف الأوكرانية.

وكشف رئيس الجمهورية أن غلق سفارة الجزائر بأوكرانيا جاء لأسباب أمنية وسيتم فتحها هذا الأسبوع.

اما بخصوص العلاقات الإيطالية الجزائرية قال رئيس الجمهورية لم نرى من إيطاليا إلا الخير ولدينا اتفاقيات شراكة. وما عاشته الجزائر خلال العشرية السواد الغرب وحتى أشقاء أداروا لنا ظهرهم إلا ايطاليا ساعدتنا.

وتابع الرئيس تبون أن الجزائر لن تنسى من ساعدها بمقدار غرام من الخير وتسجل أيضا من فعل فيها شرا بمقدار غرام أيضا.

وعن العلاقات الجزائرية الأمريكية قال رئيس الجمهورية نحن بلد صديق مع أمريكا لكننا غير منحازين سياسيا أو إيديولوجيا. كما أن أمريكا متيقنة ان الجزائر ليست دولة عدوة.