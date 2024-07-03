الرئيس تبون..سيدي عبد الله قبل 10 سنوات كانت أرض بيضاء توزع على أشخاص

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، إن منطقة سيدي عبد الله كانت أرضا بيضاء قبل 10 سنوات.

وأشار الرئيس تبون، إلى أن قبل 10 سنوات كانت سيدي عبد ارض بيضاء توزع على أشخاص ألغينا توزيعهم. مضيفا “وأنشانا مدينة جديدة”.

وأعرب الرئيس، عن شكره لوزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي. ولكل إطارات وعمال وزارة السكن لجهودهم الجبارة في إنجاز هذه السكنات.

وأشرف، اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من المدينة الجديدة سيدي عبد الله على إنطلاق عملية توزيع السكنات عبر كامل التراب الوطني.