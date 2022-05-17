الرئيس تبون: شرعنا في سياسة مع رجال أعمال حقيقيين..وليس أولئك الذين شوهوا سمعة البلاد
كشف رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، أن الجزائر إبتعدت أكثر فأكثر عن صندوق النقد الدولي في عام 2022 .
وقال الرئيس تبون في لقائه مع الجالية الوطنية بتركيا، خلال تصريح له عبر فيديو نشرته رئاسة الجمهورية عبر صفحتها “أن الجزائر ابتعدت أكثر عن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي خلال 2022.”
وأضاف:”بدأنا في سياسة مع رجال أعمال حقيقيين، وليس أولئك الذين شوهوا سمعة البلاد، وهذا من أجل بناء اقتصاد فيه انتاج وتصدير، إضافة الى نقص في فاتورة الاستيراد.”
وتابع :”اقتصاد الجزائر من قبل كان اقتصاد ريع، ووصلنا الى اسيتراد أمور مضحكة، واليوم الانتاج الجزائري يتقوى، وأول مرة منذ أكثر من 25 سنة وصلنا الى تصدير مايقارب 5 ملايير دولار خارج المحروقات بعدما كنا لانتجاوز مليار و 800 دولار.”
واردف قائلا:”خلال سنة 2022 سنصل الى 7 ملايير دولار، خارج المحروقات.”
بالمقابل أكد رئيس الجمهورية، أن صندوق النقد الدولي اعترف بخطئه في تقاريره الأخيرة حول الجزائر، بعدما ارد نشر ارقام مزيفة.
وأضاف:”كذبنا كل التوقعات، وتصدينا بالارقام، بعدما حاول صندوق النقد الدولي نشر تقارير مزيفة، ليعترف في الأخير بخطئه.”
كما أوضح الرئيس أن الجزائر الدولة الوحيدة التي ليست لها مديونية، وتتوفر على الامن والامان.
الى جانب ذالك كشف رئيس الجمهورية، عن اعطائه لتعليمات لشركة الخطوط الجزية الجزائرية لشراء 15 طائرة جديدة، قصد تكثيف الرحلات مع أفراد الجالية الوطنية في الخارج.
كما رحب الرئيس لكل من يريد الاستثمار في الجزائر من طرف أفراد الجالية.
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الرئيس أردوغان يقيم مأدبة عشاء على شرف الرئيس تبون
كما أقام رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، مساء يوم الإثنين، مأدبة عشاء على شرف، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والوفد المرافق له.
وكان الرئيس تبون قد وصل اليوم الاثنين، الى القصر الرئاسي التركي، حيث كان في استقباله نظيره رجب طيب أردوغان.
وتم استقبال رئيس الجمهورية من طرف نظيره التركي بمدخل المجمع الرئاسي في أنقرة.
وخص رئيس الجمهورية باستقبال فخم وفقا للأعراف التركية على وقع 21 طلقة مدفعية.
بعد الاستماع الى النشيدين الوطنيين وتحية العلم، استعرض الرئيسان تشكيلة من الحرس العسكري التركي. أدت لهما التحية.
رئيس الجمهورية يزور ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك
كما قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وفي اليوم الثاني من زيارة الدولة إلى تركيا. بزيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك بالعاصمة أنقرة.
وحسب بيان للرئاسة، فقد قام الرئيس تبون بوضع إكليل من الزهور على ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.
كما زار الرئيس تبون المتحف المخصص لوثائق وأغراض مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك. بالإضافة كذلك إلى التوقيع على السجل الذهبي لمتحف مؤسس الجمهورية التركية أتاتورك.
للإشارة فقد غادر، أمس الأحد، الرئيس عبد المجيد تبون، أرض الوطن متجها نحو تركيا. كما كان في توديع رئيس الجمهورية، الوزير الأول أيمن عبد الرحمان، ورئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة.
وسيقوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بزيارة دولة الى تركيا، تدوم لثلاثة أيام بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
كما جاء في بيان للرئاسة “وسيكون للرئيس، محادثات مع أخيه رئيس جمهورية تركيا، تتمحور حول العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا”. و”سبل دعمها وتعزيزها، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين ، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.”