الرئيس تبون: شرعنا في سياسة مع رجال أعمال حقيقيين..وليس أولئك الذين شوهوا سمعة البلاد

كشف رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، أن الجزائر إبتعدت أكثر فأكثر عن صندوق النقد الدولي في عام 2022 .

وقال الرئيس تبون في لقائه مع الجالية الوطنية بتركيا، خلال تصريح له عبر فيديو نشرته رئاسة الجمهورية عبر صفحتها “أن الجزائر ابتعدت أكثر عن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي خلال 2022.”

وأضاف:”بدأنا في سياسة مع رجال أعمال حقيقيين، وليس أولئك الذين شوهوا سمعة البلاد، وهذا من أجل بناء اقتصاد فيه انتاج وتصدير، إضافة الى نقص في فاتورة الاستيراد.”

وتابع :”اقتصاد الجزائر من قبل كان اقتصاد ريع، ووصلنا الى اسيتراد أمور مضحكة، واليوم الانتاج الجزائري يتقوى، وأول مرة منذ أكثر من 25 سنة وصلنا الى تصدير مايقارب 5 ملايير دولار خارج المحروقات بعدما كنا لانتجاوز مليار و 800 دولار.”

واردف قائلا:”خلال سنة 2022 سنصل الى 7 ملايير دولار، خارج المحروقات.”

بالمقابل أكد رئيس الجمهورية، أن صندوق النقد الدولي اعترف بخطئه في تقاريره الأخيرة حول الجزائر، بعدما ارد نشر ارقام مزيفة.

وأضاف:”كذبنا كل التوقعات، وتصدينا بالارقام، بعدما حاول صندوق النقد الدولي نشر تقارير مزيفة، ليعترف في الأخير بخطئه.”

كما أوضح الرئيس أن الجزائر الدولة الوحيدة التي ليست لها مديونية، وتتوفر على الامن والامان.

الى جانب ذالك كشف رئيس الجمهورية، عن اعطائه لتعليمات لشركة الخطوط الجزية الجزائرية لشراء 15 طائرة جديدة، قصد تكثيف الرحلات مع أفراد الجالية الوطنية في الخارج.

كما رحب الرئيس لكل من يريد الاستثمار في الجزائر من طرف أفراد الجالية.

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