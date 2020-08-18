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الرئيس تبون.. شكرت مصدرا في 2017 فاستدعوه وخلقوا له مشاكل

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الرئيس تبون.. شكرت مصدرا في 2017 فاستدعوه وخلقوا له مشاكل
بقلم عبد الرحمن سالمي

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  التي كانت تصدر لعدد من الدولة الافريقية وحتى الأوروبية عانت كثيرا من المشاكل والبيروقراطية في وقت سابق.

وخلال سرده لحادثة وقعت  سنة 2017 لما كان وزيرا أولا  قال الرئيس أنه وجه شكره لأحد المصدرين لأنه قام بتصدير حلويات  ومنتجات جزائرية  إلى عدد من الدول الاوروبية فتم استدعاؤه  وخلقوا له مشاكل.

بالموازاة مع ذلك أكد الرئيس أن الرؤية الاقتصادية الجديدة  واضحة وأساسها سيكون الخروج من التبعية للمحروقات  وهو شعار  ردد كثيرا  ولكن لم يتم تجسيده في وقت سابق.

وأضاف الرئيس أن الاستراتيجية الأولى تهدف بالأساس للوصول إلى تصدير ماقيمته 5 ملايير دولار  خارج قطاع المحروقات.

كما وجه رئيس الجمهورية شكره لعدد من المستثمرين الذين قاموا بتصدير منتجات جزائرية خاصة مواد التجميل نحو عدد من الدول و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=872472

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