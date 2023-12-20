الرئيس تبون ضمن إستفتاء الشخصية العربية الأكثر تأثيرا لعام 2023

أطلق موقع روسيا اليوم، إستطلاع رأي لإختيار الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023، والتي ضمت قائمة لأبرز القادة العرب ومن ضمنهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقال موقع “روسيا اليوم”، أنه وبحكم الظروف المتوترة برزت إلى الواجهة شخصيات قيادية جديدة مؤثرة في الشارع العربي. إلى جانب كبار الزعماء العرب لتنافس على لقب “الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023”.

ودعا الموقع، في هذا الاستطلاع لاختيار “الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023”.

وأشار البيان، إلى أن التصويت سينتهي يوم 7 جانفي 2024 ليتم الإعلان عن النتيجة يوم 8 جانفي الساعة 12:00 ظهر.

وضمت القائمة، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد. وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليف، وسلطان عمان هيثم بن طارق. والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل المغربي الملك محمد السادس.

والرئيس التونسي قيس سعيد، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكذا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. وقائد “قوات الدعم السريع” في السودان محمد حمدان دقلو، وزعيم “التيار الصدري” في العراق مقتدى الصدر.

وأمين عام “حزب الله اللبناني” حسن نصر الله، ورئيس حركة “حماس” في غزة يحيى السنوار، والمتحدث باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة. وزعيم “حركة أنصار الله” عبد الملك الحوثي، وقائد “الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر. ورئيس “حكومة الوحدة الوطنية الليبية” عبد الحميد الدبيبة.

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