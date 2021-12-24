الرئيس تبون ضمن استفتاء الشخصية العربية الأبرز لعام 2021

دعت قناة روسيا اليوم، جميع مواطني الدول العربية، إلى المشاركة في استفتاء الشخصية العربية الأبرز لعام 2021.

وأشار موقع روسيا اليوم أن التصويت سينتهي منتصف ليل الـ9 من جانفي 2022 . على أن يتم الإعلان عن النتيجة النهائية الساعة 12:00 ظهرا من اليوم العاشر منه.

ويتواجد 20 حاكما عربيا ضمن استفتاء الشخصية العربية الأبرز لعام 2021 من بينهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ويتعلق الأمر بكل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. كما يوجد ضمن الاستفتاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس السوري بشار الأسد، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

بالإضافة إلى ذلك حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وكذا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، سلطان عمان هيثم بن طارق.

بالإضافة إلى ذلك العاهل المغربي الملك محمد السادس، الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكذا الرئيس اللبناني ميشال عون، الرئيس العراقي برهم صالح، رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي. رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

بالإضافة إلى ذلك القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة. وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.

وكذا الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر. زعيم حركة “أنصار الله” في اليمن عبد الملك الحوثي. رئيس حركة حماس يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.