الرئيس تبون ضمن استفتاء الشخصية القيادية العربية

أطلق موقع “روسيا اليوم”، إستطلاع رأي، لاختيار الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا لعام 2025، والتي ضمت قائمة لأبرز القادة العرب من بينهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وشهدت المنطقة العربية عام 2025 تحولات متسارعة وتحديات متشابكة ما سلط الضوء على شخصيات قيادية كانت قراراتها ومواقفها أو أدوارها حاسمة في توجيه مسارات الأحداث، ورسم معادلات جديدة.

وسط هذا المشهد، دعا الموقع لاختيار “الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2025”.

وسينتهي التصويت الساعة 24 من يوم 9 جانفي 2026 ليتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر العاشر منه.