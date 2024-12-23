الرئيس تبون ضمن استفتاء الشخصية القيادية العربية

أطلق موقع “روسيا اليوم”، إستطلاع رأي، لإختيار الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا لعام 2024، والتي ضمت قائمة لأبرز القادة العرب من بينهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأقصت الأوضاع المتوترة التي مرت بها المنطقة العربية خلال العام 2024 شخصيات قيادية مهمة. وأفرزت أخرى لتنافس زعماء حاليين على لقب “الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثير”.

ولفت الموقع، إلى أن التصويت سينتهي يوم 8 جانفي 2025، ليتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر التاسع منه.

ويتم التصويت عبر الرابط التالي:

https://urlz.fr/tv3v