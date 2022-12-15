الرئيس تبون ضمن استفتاء القائد العربي الأكثر تأثيرا لعام 2022

دعت قناة روسيا اليوم، إلى المشاركة في استفتاء اختيار “القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022”.

وأشار موقع روسيا اليوم أن التصويت سينتهي منتصف ليل الـ9 من جانفي 2022 . على أن يتم الإعلان عن النتيجة النهائية الساعة 12:00 ظهرا من اليوم العاشر منه.

ويتواجد 11 حاكما عربيا ضمن استفتاء الشخصية العربية الأبرز لعام 2021 من بينهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ويتعلق الأمر بكل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس السوري بشار الأسد، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

بالإضافة إلى ذلك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وكذا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

بالإضافة إلى ذلك العاهل المغربي الملك محمد السادس، الرئيس التونسي قيس سعيد. زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر.