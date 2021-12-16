الرئيس تبون ضمن قائمة “الشخصية الأبرز لعام 2021”

وضع موقع روسيا اليوم، اسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ضمن قائمة الشخصية الأبرز لسنة 2021.

وأشار الموقع، إلى أن التصويت سينتهي منتصف ليل الـ31 من ديسمبر، على أن يتم الإعلان عن النتيجة النهائية الساعة 12:00 ظهر العاشر من جانفي 2022.

ونبّه الموقع الروسي صاحب هذا الإستفتاء، بوجود تأخير في الإحصاء اليومي للأصوات، لكن هذا لن يؤثر على بالمحصلة على النتيجة النهائية.

وضمت القائمة رؤساء وملوك دول، ويتعلق الأمر بكل من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

كما ضمت القائمة أيضا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوري بشار الأسد.

هذا وشهدت القائمة كذلك تواجد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. إضافة إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، سلطان عمان هيثم بن طارق. وكذا الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس اللبناني ميشال عون، الرئيس العراقي برهم صالح، رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، الرئيس اليمني عبد ربه منصور، رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، القائد العام لـ “الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر، وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، زعيم حركة “أنصار الله” في اليمن عبد الملك الحوثي، رئيس حركة حماس يحيى السنوار، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.

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