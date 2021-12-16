الرئيس تبون ضمن قائمة “الشخصية الأبرز لعام 2021”
وضع موقع روسيا اليوم، اسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ضمن قائمة الشخصية الأبرز لسنة 2021.
وأشار الموقع، إلى أن التصويت سينتهي منتصف ليل الـ31 من ديسمبر، على أن يتم الإعلان عن النتيجة النهائية الساعة 12:00 ظهر العاشر من جانفي 2022.
ونبّه الموقع الروسي صاحب هذا الإستفتاء، بوجود تأخير في الإحصاء اليومي للأصوات، لكن هذا لن يؤثر على بالمحصلة على النتيجة النهائية.
وضمت القائمة رؤساء وملوك دول، ويتعلق الأمر بكل من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
كما ضمت القائمة أيضا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوري بشار الأسد.
هذا وشهدت القائمة كذلك تواجد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. إضافة إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، سلطان عمان هيثم بن طارق. وكذا الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس اللبناني ميشال عون، الرئيس العراقي برهم صالح، رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، الرئيس اليمني عبد ربه منصور، رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، زعيم حركة “أنصار الله” في اليمن عبد الملك الحوثي، رئيس حركة حماس يحيى السنوار، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.
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وصلت الطائرة الرئاسية إلى المطار الدولي تونس قرطاج، على متنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. للشروع في زيارة دولة، استجابة لدعوة من أخيه رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد.
واستقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عند مدرج الطائرة. على دويّ 21 طلقة مدفعية، ترحيباً به.
وغادر رئيس الجمهورية، صبيحة اليوم الأربعاء، الجزائر، متوجها إلى تونس. حيث كان في توديع رئيس الجمهورية،الوزير الأول وزير المالية أيمن عبد الرحمن ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة. إضافة إلى مدير الديوان برئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.
زيارة الرئيس تبون إلى تونس تدوم يومين
ويقوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بزيارة إلى دولة تونس، تدوم يومين. وحسب البيان فإن الرئيس تبون سيشرع في زيارة دولة إلى تونس غدا الأربعاء تدوم يومين. بدعوة من أخيه قيس سعيّد.
وأضاف البيان، أن هذه الزيارة تندرج في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون. بالإضافة كذلك إلى الإرتقاء به إلى مستوى نوعي يُجسّد الانسجام التام والإرادة المشتركة، لقيادتَيْ البلدين وشعبيهما.
وقام الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن الخميس الفارط بزيارة إلى تونس لإنهاء آخر الترتيبات المتعلقة بالاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي سيتم التوقيع عليها، كما كانت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن قد زارت الجزائر للغرض نفسه.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد إختار الجزائر لتكون أول دولة يزورها بعد تسلمه السلطة في فيفري 2020.
وبلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس 1.259 مليار دولار أميركي عام 2020. موزعة على 1.032 مليار دولار صادرات جزائرية إلى تونس. مقابل واردات منها الى الجزائر قدرت بـ 228.20 مليون دولار.
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