الرئيس تبون: طي ملف مناطق الظل بشكل نهائي

شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال إشرافه اليوم السبت على لقاء الحكومة مع الولاة، على ضرورة طي ملف مناطق الظل بشكل نهائي.

وأورد الرئيس تبون: “أتمنى مع نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة أن لا نعود للحديث عن مناطق الظل وبشكل نهائي”.

وألح الرئيس تبون، على ضرورة طي ملف مناطق الظل حتى لا نرا مجددا تلك المظاهر التي رأيناها سنة 2020، والتي بحمد الله قضينا عليها، يؤكد رئيس الجمهورية.

وأضاف رئيس الجمهورية، أن إعادة تنمية مناطق الظل، مكننا من حماية الجزائر من أي مصائب لذلك أقول أحموا أنفسكم بالفقراء.

وتابع الرئيس تبون: “نحن دولة مساواة ودولة شعبية، نحن جمهورية جزائرية ديمقراطية شعبية. والديمقراطية تقتضي منا التكفل بجميع المواطنات والمواطنين”.

كما توجه رئيس الجمهورية، بالشكر لشركة سونلغاز على تمكنها من تزويد القرى والمداشر بالكهرباء.

هذا وأوضح الرئيس تبون، أن الهدف من هذا اللقاء هو استرجاع الدور الحقيقي للوالي. مؤكدا على دور الولاة ومكانتهم الأساسية في تنمية الوطن والحفاظ على كرامة المواطنات والمواطنين.

وتابع الرئيس تبون بالقول: “أعدنا الصلاحيات للوالي بمرسوم رئاسي باعتباره المسؤول الوحيد في ولايته.. نشجع الولاة على اتخاذ القرارات الرامية الى رفع الغبن عن المواطنات والمواطنين.. الولاة هم الركيزة الأساسية للدولة”.

كما تطرق رئيس الجمهورية، إلى الرسائل المجهولة، مؤكدا بأنه لم يعد لها أي وجود، حماية لكل الجزائريات والجزائريين.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن المسؤول الذي يتخذ قرارا بخالص النية حتى وإن سبب أضرار للدولة نعتبره بمثابة خطأ اداري.

وتابع بالقول: “للأسف تخوف بعض المسؤولين راجع إلى أناس لا يحبون استقرار البلاد”.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية، أن البلاد دخلت إلى دولة عصرية ولن تتراجع عن العصرنة.

مؤكدا أن الجزائر الجديدة بمؤسساتها الدستورية وشعبها الشامخ وشبابها الطموح. يحق لها في ستينية استرجاع السيادة الوطنية أن تفخر بقدرات وبسالة الجيش.

وقال رئيس الجمهورية: “يحق للجزائر الجديدة اليوم أن تفتخر بشبابها جيل الانتصارات والذكاء والإبتكارات”.

هذا ودعا الرئيس، إلى ضرورة إحداث التغيير المنشود في السلوك والأداء. والاصغاء للمواطن ومساعدة الشباب المستثمر في جميع المجالات.

هذا وأشار الرئيس تبون، إلى أن الجزائر، حققت انتصارات يحسدنا عليها الغير. فقد سعينا منذ البداية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

وحول الأزمة الصحية التي مرت بها بلادنا على غرار بلدان العالم، قال رئيس الجمهورية: “كان من واجبنا مجابهة الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد 19. فخصصنا مساعدات مالية لكل الحرفيين ولكل المهن”.