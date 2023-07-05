قناة النهار الرئيس تبون: عصابات المال حاولت عرقلة وتخريب مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بتيبازة بقلم النهار أونلاين نشر في 05 جويلية 2023 - 23:37 شارك غرِّد أرسل 47 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/8nl4h اقرأ أيضا البيض: مليار ونصف سنتيم .. تكلفة علاج الطفل الشيخ عبد المعز من السرطان قناة النهار 18 جوان سامي زرياب يؤدي قصيدة ابراهيم الخليل بصوت رائع قناة النهار 28 جوان أمل ناصري تؤدي أغنيتها الجديدة حصريا في بلاطو النهار قناة النهار 28 جوان مجتمع: متمدرسون يستغلون فصل الصيف للعمل و الإسترزاق قناة النهار 01 جويلية عيد الأضحى: بسبب حوادث النحر .. الإستعجالات تستقبل عشرات المصابين قناة النهار 28 جوان طالع هابط: شاهد معاناة الفلاح بسبب اللامبالاة في تيارت قناة النهار 25 جوان تعليم عالي : مع الدخول الجامعي المقبل..رقمنة القطاع بيداغوجيا وخدماتيا قناة النهار 05 جويلية برج بوعريريج / المضاربة في أسعار الأضاحي .. السماسرة يقتحمون أسواق الماشية قناة النهار 21 جوان طبيبة بيطرية : كل عام نعاودو.."لابسي" ماشي حاجة معدية قناة النهار 28 جوان حفيظة بريكي توجه رسالة لكل من ينشر أطباق الشواء في مواقع التواصل الإجتماعي إحترموا مشاعر الناس قناة النهار 28 جوان