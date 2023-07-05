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قناة النهار

الرئيس تبون: عصابات المال حاولت عرقلة وتخريب مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بتيبازة

بقلم النهار أونلاين
الرئيس تبون: عصابات المال حاولت عرقلة وتخريب مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بتيبازة
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