الرئيس تبون: عقيدة الجزائر كانت ولا زالت دفاعية وسنواصل عصرنة منظومة الدفاع الوطني

أشرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على مجريات تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بعنوان “فجر-2023”.

والذي نفذته وحدات الفرقة 12 للمشاة الميكانيكية بالجلفة مدعومة بوحدات من مختلف القوات والأسلحة، وذلك في إطار اختتام برنامج تحضير القوات لسنة 2022-2023.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية، بميدان الرمي والمناورات، الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أين أدّت له تشكيلة عسكرية من مختلف القوات التحية الشرفية.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فلقد عرفت مجريات هذا التمرين التكتيكي حضور عدد من الإطارات المدنية والعسكرية السامية للدولة.

“فجر 2023”.. تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية

وبميدان الرمي والمناورات للفرقة، تابع رئيس الجمهورية، رفقة الفريق أول، عن كثب وباهتمام شديد مجريات الأعمال القتالية المبرمجة.

والتي اتسمت بمستوى رفيع، عكس الدرجة العالية من الانسجام والتنسيق والتعاون بين مختلف الوحدات والوحدات الفرعية المشاركة.

والتحكم الجيد للأطقم في مجال التحكم في منظومات الأسلحة، وكذا القدرة على التنفيذ الناجح للمهام الموكلة في مختلف الظروف، والتي تؤكد التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها قواتنا المسلحة في السنوات الأخيرة.

الرئيس تبون: اكتساب موجبات القوة يعد من أولوياتنا لحماية لسيادتنا

وفي نهاية التمرين، كان لرئيس الجمهورية لقاء بأفراد الوحدات المشاركة، أين ألقى بالمناسبة كلمة، تابعها جميع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي في النواحي العسكرية الست.

وذلك عبر تقنية التحاضر عن بعد، هنأ فيها جميع الأفراد المشاركين على الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال كل مراحل تحضير وتنفيذ هذا التمرين التكتيكي، مؤكدا أن الجزائر عازمة على مواصلة مشوار تطوير وعصرنة أداتها الدفاعية من كافة النواحي، وذلك خدمة للدفاع الوطني:

الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي؛

الألوية والعمداء؛

الضباط، ضباط الصف ورجال الصف؛

يسعدني في هذه المناسبة، ونحن على بعد أيام من الذكرى الحادية والستين لعيد الاستقلال الوطني، وعلى إثر ما عشناه قبل لحظات من مشاهد المجد والفخر التي جسدتها وحداتنا القتالية، باحترافية عالية من خلال تنفيذ التمرين التكتيكي بالذخيرة الحية، أن نقف بشموخ الأوفياء للشهداء على جوانب من إنجازات مؤسستنا العسكرية العتيدة المشرفة للجيش الوطني الشعبي والمعززة لثقة الشعب الجزائري الأبي في جيشه المغوار.

يسعدني في هذه اللحظات المفعمة بمعاني الوطنية وأنا أحرص شخصيا على حضور هذا التمرين التكتيكي أن أعرب عن بالغ الارتياح والاعتزاز، وأتوجه بالتهنئة والتحية والتقدير لجيشنا الوطني الشعبي الباسل، قيادة وضباطا وضباط صف وجنودا، على جهودهم المتواصلة لبناء مقدراتنا الوطنية الدفاعية والأمنية بتفاني معهود وإخلاص دائم.

إن السياقات الجيوسياسية الاستثنائية العالمية والإقليمية تزيد من عزمنا على مواصلة تطوير وعصرنة منظومة الدفاع الوطني، سواء تعلق الأمر بامتلاك أحدث التكنولوجيات العسكرية والأسلحة والمعدات والتحكم فيها، أو بتأهيل العنصر البشري، لمسايرة هذه التكنولوجيات المتطورة والتحكم في تقنياتها، بهدف حماية أمننا ومصالحنا الوطنية الحيوية، والدفاع عن حدودنا البرية والبحرية ومجالنا الجوي.

الرئيس تبون: الجزائر لم تكن منذ استقلالها مصدر تهديد أو اعتداء على أحد

رئيس الجمهورية شدّد على أن عقيدة الجزائر كانت ولا تزال دفاعية وأنها تحرص دائما على احترام سيادة الدول، كما أنه لم يسبق لها في تاريخها أن كانت مصدر تهديد أو تعدٍ على أحد:

“السادة الحضور،

إن الجزائر كانت ولا تزال قلعة سلم وأمان، لم يسبق في تاريخها أن كانت مصدر تهديد أو اعتداء، منطلقها في ذلك مبادئ حسن الجوار، والسعي إلى الأمن المشترك الذي ينبع من صميم تاريخنا السياسي والعسكري، غير أنه لا يخفى في عالم اليوم أن اكتساب موجبات القوة والتحكم في عناصرها يعد من أولوياتنا لحماية سيادتنا الوطنية، أمام محاولات زرع الاضطرابات الأمنية في جوارنا.

والتي تتغذى من أجندات خارجية متضاربة، تسعى للاستحواذ على الموارد خاصة الطاقوية منها، على حساب أمن الشعوب في منطقتنا، وهو ما يدعوا الجيش الوطني الشعبي إلى الحرص على مواكبة التطورات الأمنية والعسكرية، وإلى السهر على الاستغلال الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية المسخرة حصريا للتأمين الشامل لحدودنا الوطنية، وحماية المواقع الإستراتيجية، والتصدي للهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات والأسلحة والذخيرة.

وأكد رئيس الجمهورية كذلك أن التركيبة البشرية المؤهلة علميا وتقنيا تعد عاملا أساسيا في كسب رهان الجاهزية الدائمة والقدرة العملياتية العالية:

” أيها الحضور الكريم، لا شك أن بلوغ تلك الأهداف، يستوجب انسجاما وتكاملا مهنيا وعملياتيا بين مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي للتكيف السريع مع الوضع القائم، من خلال الاعتماد على تركيبة بشرية مؤهلة علميا وتقنيا، قادرة على استغلال التجهيزات العصرية، ومصممة على تمكين قواتنا المسلحة، من كسب رهان الجاهزية الدائمة والقدرة العملياتية العالية.

وإنني في هذه المناسبة، أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في التخطيط والتحضير وتنفيذ هذا التمرين التكتيكي بمنتهى الدقة والاقتدار، تأكيدا لمستوى التطور والجاهزية والانسجام العملياتي الذي بلغته قواتنا المسلحة في مجال تنفيذ مثل هذه التمارين التكتيكية، متمنيا لكافة الضباط وضباط الصف ورجال الصف، النجاح والتوفيق في أداء مهامهم الوطنية النبيلة.

تحيا الجزائر…المجد والخلود لشهدائنا الأبرار…والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

إثر ذلك قام رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، رفقة الفريق أول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بتفتيش التشكيلات والوحدات المشاركة، التي بادلته التحية.