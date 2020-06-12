الرئيس تبون: علاقاتنا مع كل الدول سوية ولم نتحالف يوما ما ضد دولة ما

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه لا توجد ذرة غبار في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال مقابلة صحفية أجراها الرئيس تبون مع مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية قال الرئيس ان علاقاتنا مع فرنسا هي علاقة بين دولتين مستقلتين ذات سيادة.

وكشف الرئيس تبون أن علاقات الجزائر مع كل الدول سوية ولم نتحالف يوما ما ضد دولة ما.

كما اكد رئيس الجمهورية “أننا دولة شفافة وليس لدينا ما نخفيه عن شركائنا”.

وكشف الرئيس تبون أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تجري 34 رحلة جوية يوميا نحو فرنسافي حين ألمانيا من بين الدول التي ساعدت ثورتنا بشكل كبير.