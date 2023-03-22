الرئيس تبون.. علاقتنا مع فرنسا متذبذبة والسفير الجزائري سيعود قريبا

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن علاقة الجزائر مع فرنسا متذبذبة. كما أشار الرئيس تبون في حوار لقناة الجزيرة، أن السفير الجزائري سيعود قريبا.

للإشارة، أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، حوار مع قناة الجزيرة، تطرق من خلاله إلى عدة مواضيع. على غرار القضية الفلسطينية، والمغرب، وزيارته المرتقبة شهر ماس إلى روسيا. بالإضافة إلى استعداد الجزائر لدور الوساطة في القضية الأوكرانية الروسية.

إحالة السفير في الجزائر غويات إلى التقاعد

وكانت حكومة فرنسا قد قررت إحالة سفيرها بالجزائر، فرانسوا غويات، على التقاعد بعد حوالي 3 سنوات من الخدمة في الجزائر. كما جاء القرار في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية الفرنسية، موقع من وزير أوروبا والشؤون الخارجية في 10 فيفري.

في حين، أضافت الجريدة الرسمية، أنه يسمح لفرانسوا غويات الوزير المفوض المطالبة بحقوقه التقاعدية، بحدود العمر. وهذا اعتبارا من تاريخ 1 أوت 2023. وبحسب القرار، فإنه “ابتداءً من هذا التاريخ سيتم شطب فرانسوا غويات من سلك الإطارات” الدبلوماسية.

كما يأتي هذا القرار في ظل أزمة سياسية حادة بين البلدين على خلفية عملية تهريب المدعوة أميرة بوراوي إلى فرنسا عبر تونس.

ويذكر، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر بتاريخ 8 فيفري، باستدعاء السفير الجزائري في باريس للتشاور. وحسبما نشره التلفزيون الجزائري، فإن الرئيس تبون وجه أوامر باستدعاء السفير الجزائري بفرنسا سعيد موسي للتشاور. وأوضح المصدر أن الغضب الجزائري مرده مشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في تهريب رعية جزائرية بطريقة غير شرعية. وغير رسمية يفترض حسب القضاء الجزائري تواجدها بالجزائر.