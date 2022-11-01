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قناة النهار

الرئيس تبون: علينا بناء تكتل إقتصادي عربي منيع يحفظ مصالحنا المشتركة مع تحديد الأولويات

بقلم النهار أونلاين
الرئيس تبون: علينا بناء تكتل إقتصادي عربي منيع يحفظ مصالحنا المشتركة مع تحديد الأولويات
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