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الرئيس تبون عن التبذير المنظم.. لولا الله لأصبحنا نتذلل للمؤسسات المالية الدولية

الوطني
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الرئيس تبون عن التبذير المنظم.. لولا الله لأصبحنا نتذلل للمؤسسات المالية الدولية
بقلم أسماء.ع

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن الاستمرار في استيراد العصائر، ببلد ينتج الكثير من الفواكه.

وأوضح الرئيس تبون، أن في وقت جني الفواكه، أشخاص آخرون يقومون باستيراد الحمضيات، قائلا “والفلاح يبقى ينظر في شجره  فاكهته”.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن الناس تجري وراء الربح السريع على حساب مجهود الفلاح والدولة الاقتصاد الوطني”.

وأضاف الرئيس تبون، “أن لولا الله كادت الجزائر أن نتذلل من المؤسسات الدولية المالية، ولا تبقى حرية التعبير لا الكلام.”

وارجع رئيس الجمهورية سبب هذه المشاكل إلى التبذير المنظم.


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