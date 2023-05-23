الرئيس تبون عن لقائه مع نظيره البرتغالي.. تم التوافق على مجمل القضايا

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أن وجهات النظر بينه وبين نظيره البرتغالي كانت متشابهة. مشيرا إلى أن خلال المحادثات لم يتم تسجيل أي اختلاف في وجهات النظر مهما كانت المجالات.

كما أشار الرئيس تبون، إلى أن المحادثات مع الرئيس البرتغالي كانت مثمرة وصريحة وصادقة عكست حقيقة عمق العلاقات السياسية. و”سمحت بتعزيز التشاور السياسي المنتظم”. “المعبر عن الشراكة متعددة الجوانب التي تجمع الجزائر والبرتغال في بيئة إقليمية ودولية معقدة “.

في حين، قال إنه تحدث مطولا عن الوضع في ليبيا المالي ودول الساحل والصحراء الغربية، والأراضي الفلسطينية وما يجري في أوكرانيا مع روسيا الصديقة.

واغتنم رئيس الجمهورية مناسبة تواجده في البرتغال، للتوجه بالتهاني للرئيس البرتغالي وللشعب البرتغالي الصديق الذي سيحتفل في الـ10 جوان المقبل بعيده الوطني “يوم البرتغال”.

كما قال الرئيس تبون، “إننا على بعد أيام قليلة من إحياء الذكرى 210 لمعاهدة السلم والصداقة بين الجزائر ومملكة البرتغال في 14 جوان. التي “كانت منطلقا لعلاقات مكثفة ومتعددة الأبعاد، نجدد الحرص على التزامنا بمعاهدة الصداقة”. و”حسن الجوار والتعاون الموقعة في 08 جانفي “2005.