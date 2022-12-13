الرئيس تبون: عهد التركيب انتهى ولن نتسامح مع من يحاول التحايل على مصالح الدولة

جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، عزم الدولة على حماية المنتوج الوطني وتوفير التسهيلات اللازمة لولوج السوق الافريقية.

وقال الرئيس تبون بمناسبة تدشين الطبعة الـ 30 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة. إن الدولة عازمة على حماية المنتوج الوطني وتوفير التسهيلات اللازمة لولوج السوق الافريقية. بالموازاة مع محاربة كل اشكال المضاربة.

وأوضح رئيس الجمهورية أن حماية المنتوج الوطني “يجب أن ترافقه جودة في النوعية ترقى الى ذوق المستهلك الجزائري. وتمكن من توفير على الاقل ما بين 55 الى 75 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية. إضافة الى اقتحام السوق الافريقية”.

وتابع قائلا: “يمكن لمتعاملينا الاقتصاديين طلب مساحات قد تصل الى 5000 متر مربع لعرض وتسويق المنتوج الوطني. بكل من موريتانيا والنيجر والسنيغال”. مشيرا الى أن التسهيلات موجودة لذلك وأنه يمكننا أيضا اقتحام سوق الاتحاد الاوروبي. بالنسبة للتجهيزات الالكترو-منزلية التي تعرف بنوعيتها الممتازة.

كما طلب رئيس الجمهورية المتعاملين الاقتصاديين التبليغ عن كل محاولات المساس بمؤسساتهم بشكل غير قانوني. مشيرا بالقول أن عهد التركيب في الجزائر انتهى وحان الوقت لأن تصبح الجزائر بلدا مصنعا، وهو ما كان شعار سنة 2022.

وذكر انه “لا يوجد أي تساهل أو تسامح مع من يحاول التحايل على مصالح الدولة بهذا الخصوص. مؤكدا أن الدولة ستدعم كل من سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مداخيل الخزينة العمومية. حيث يمكن تحقيق على الاقل أزيد من 15 مليار دولار من الصادرات خارج قطاع المحروقات.