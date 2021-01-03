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الرئيس تبون غير راضٍ على تسيير بعض الولاة لملف مناطق الظل

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الرئيس تبون غير راضٍ على تسيير بعض الولاة لملف مناطق الظل
بقلم خالد زوبيري

أعرب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، عن عدم رضاه على تسيير بعض الولاة لملف مناطق الظل.

وأفاد بيان مجلس الوزراء، أن الرئيس تبون ألح  على ضرورة الفصل بين برامج التنمية المحلية مع تسجيل بعض المبادرات الإيجابية كالتموين بالماء

والغاز عن طريق الخزانات في بعض المناطق الحدودية.

هذا وحذّر رئيس الجمهورية من استمرار ظاهرة جلب المياه بالطرق البدائية التي تمثّل مأساة راح ضحيتها الأطفال.

وتجدر الإشارة، إلى أن رئيس الجمهورية، قد ترأس اليوم، اجتماع تقييمي لمجلس الوزراء الذي تناول حصيلة القطاعات الوزارية سنة 2020.


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