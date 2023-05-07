الرئيس تبون.. فتح أول مصرف في داكار وهذه الصعوبات التي واجهتنا

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه سيتم فتح مصرف في داكار عاصمة السنغال. وهذا خلال شهرين.

كما أشار الرئيس تبون، في لقائه الدوري مع ممثلي الإعلام، إلى وجود صعوبات كثيرة قائلا “الناس أعداء ما جهلوا”.

وقال رئيس الجمهورية، إن فتح الخط البحري مع داكار كان معركة أعصاب. مضيفا “حتى طريق زويرات الذي تم فتحه من خلال موريتانيا الشقيقة واجهتنا معركة”. مضيفا أن “من حق الاقتصاد الجزائري التوغل في السوق الإفريقية وله كل الإمكانيات”.

وجاءت تصريحات رئيس الجمهورية على هامش اللقاء الإعلامي الذي أجراه مع مسؤولي بعض المؤسسات الإعلامية.

وذلك على هامش حفل الاستقبال الذي خص به رجال ونساء الإعلام، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

يجب أن يكون صوت الجزائر في إفريقيا مسموعا

وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ان الجزائر تحاول بكل الوسائل وقدر المستطاع العودة إلى فضائها الإفريقي.

في حين، أوضح الرئيس تبون، انه في السابق كان كل الاهتمام موجه إلى ما وراء البحار.

كما كشف ذات المتحدث، انه خاطب رئيس دولة غربية وقال له أن اهتمام الغرب بإفريقيا غير اهتمامنا لأن أهدافنا أخوية إنسانية. مضيفا ان المساعدات الجزائرية في إفريقيا تذهب إلى قطاعات الصحة والتعليم وتوفير المياه. في حين، شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على ان صوت الجزائر في افريقيا يجب ان يكون مسموعا.