الرئيس تبون: فتح النقاش حول مشاركة الجيش في عمليات بالخارج تجسيد للديمقراطية

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الجيش الوطني الشعبي قام بعمليات خارج الوطن في 6 أو7 مرات تحت راية الأمم المتحدة.

وخلال مقابلة صحفية أجراها الرئيس تبون مع مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية قال الرئيس أن الجيش الجزائري مسالم لم يشارك في أي عدوان ولن يشارك.

وأضاف الرئيس أنه لا بد ان تخرج من قوقعتنا ونحن جزء من الاممم المتحدة، وان جيشنا لايخرج إلا بإرادة الشعب.

كما صرح الرئيس تبون أنه تم فتح النقاش حول مشاركة الجيش في عمليات بالخارج تجسيد للديمقراطية.

وكل الإجراءات التي اتخذناها في بداية الوباء ساهمت في منع انتشاره.