الرئيس تبون: فكرة الحكم الذاتي فكرة فرنسية وليست مغربية

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إنّ فكرة الحكم الذاتي هي فكرة فرنسية. وليست مغربية، والجزائر على علم بهذا منذ عقود.

و أورد الرئيس في الخطاب الذي ألقاه اليوم أمام البرلمان بغرفتيه “إنّ خيارات الحلول في قضية الصحراء الغربية بالنسبة لهم. يتراوح بين المُرّ والَأمَرّْ، وهي قضية تصفية استعمار، وتقرير مصير”.

وقال الرئيس إنّ الجنرال بوجو أباد الجزائريين، كما أن الاستعمار ترك الخراب في الجزائر، ونحن أصحاب حق لن يسقط.. وعليهم الاعتراف بتقتيل وذبح الجزائريين”.

وأضاف الرئيس “يدّعون الحضارة وفي الوقت نفسه يفتخرون بسلب جماجم على أنها غنائم، كما أننا نطالب بتنظيف النفايات النووية بمواقع تجاربها في صحرائنا”.

وبالنسبة للقضية الفلسطينية، قال الرئيس تبون إنّ موقف الجزائر ثابت إلى غاية استقلالها.