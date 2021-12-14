الرئيس تبون في زيارة إلى تونس غدا الأربعاء

يقوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بزيارة إلى دولة تونس غدا الأربعاء، تدوم يومين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيشرع في زيارة دولة إلى تونس غدا الأربعاء تدوم يومين. بدعوة من أخيه قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية.

وأضاف البيان، أن هذه الزيارة تندرج في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون. بالإضافة كذلك إلى الإرتقاء به إلى مستوى نوعي يُجسّد الانسجام التام والإرادة المشتركة، لقيادتَيْ البلدين وشعبيهما.

وقام الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن الخميس الفارط بزيارة إلى تونس لإنهاء آخر الترتيبات المتعلقة بالاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي سيتم التوقيع عليها، كما كانت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن قد زارت الجزائر للغرض نفسه

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الوزير الأول في زيارة عمل إلى تونس

شرع الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس الفارط، رفقة وفد وزاري هام. في زيارة عمل إلى الجمهورية التونسية، دامت يوما واحدا.

وتأتي هذه الزيارة التي تمهد لاستحقاقات ثنائية هامة، تأكيدا على جودة العلاقات الجزائرية-التونسية. ومتانة أواصر الأخوة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تأتي تجسيدا للإرادة المشتركة للجانبين في الانتقال بالتعاون الثنائي إلى آفاق واعدة. بما يحقق للبلدين طموحاتهما المشتركة في شتى المجالات.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد إختار الجزائر لتكون أول دولة يزورها بعد تسلمه السلطة في فيفري 2020.

وبلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس 1.259 مليار دولار أميركي عام 2020. موزعة على 1.032 مليار دولار صادرات جزائرية إلى تونس. مقابل واردات منها الى الجزائر قدرت بـ 228.20 مليون دولار.