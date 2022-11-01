قناة النهار الرئيس تبون: في ظل الأوضاع الدولية الراهنة القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للعالم العربي بقلم النهار أونلاين نشر في 01 نوفمبر 2022 - 20:21 شارك غرِّد أرسل 23 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/7OUs4 اقرأ أيضا بلال: كنت نسلك راسي ونخرج من المناوشات والمواقف الحرجة غير بالنكت قناة النهار 27 أكتوبر حسام زكي يؤكد على تبنّي وزراء الخارجية العرب للقرارات السابقة بشأن السودان قناة النهار 30 أكتوبر اسيا: عندي مرض العظم الزجاجي نرقد نوض نلقا روحي مكسرة قناة النهار 12 أكتوبر صريح جدا : كم ينفق الجزائري على ما يأكله من كماليات.. ؟ قناة النهار 17 أكتوبر "والي وهران :"مصنع رونو يستأنف نشاطه في تركيب السيارات قناة النهار 16 أكتوبر حصري للنهار..مصنع هيونداي يعود من جديد بتيارت قناة النهار 27 أكتوبر "الوزير الأول : "سنة 2023 ستكون سنة الإقلاع الإقتصادي الحقيقي قناة النهار 15 أكتوبر توقيف 5 أشخاص وحجز أزيد من 15 ألف قرص من المؤثرات العقلية قناة النهار 23 أكتوبر فاسألوا : يسروا ولا تعسروا قناة النهار 15 أكتوبر حالة حافلات النقل الحضري وتصرفات السائقين ترهن سلامة الركاب بقسنطينة قناة النهار 13 أكتوبر