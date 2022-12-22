قناة النهار الرئيس تبون: في 2023 الجزائر ستكون متوجة بدخولها لمجموعة بريكس بقلم قناة النهار نشر في 22 ديسمبر 2022 - 23:01 الجزائر شارك غرِّد أرسل 57 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/42BTa اقرأ أيضا مومن أيت قاسي: لعب كأس العالم يعتبر حافز كبير للاعبين والمنتخبات الصغيرة تصنع المعجزات قناة النهار 02 ديسمبر التـعـ ـدي على الاماكن العمومية.. ظاهرة تغزو الشوارع قناة النهار 12 ديسمبر النوي يقصف فوندام و بروسلي الذين ظهرو في مختلف ولايات الوطن ويطالبهم بتوقيف هذه المهازل قناة النهار 11 ديسمبر مفيدة عداس: الفنّ هواية وعمرو ما كان رزق والفنان ممنوع يتكلم عن حقه قناة النهار 08 ديسمبر مومن أيت قاسي: المباراة الترتيبية أصبحت ذات أهمية وما شهدناه اليوم دليل على ذلك قناة النهار 17 ديسمبر "سفيرة أمريكا بالجزائر :"حزينة بإقصاء المُنتخب الأمريكي من كأس العالم قناة النهار 09 ديسمبر "رئيس الجمهورية ينبهر بالصناعة الميكانيكية العسكرية ويوجّه رسالة .."بركاونا من التركيب فقط قناة النهار 14 ديسمبر مشاهد مباشرة لأحوال الطقس في بعض ولايات الوطن قناة النهار 18 ديسمبر زين عامر: المنتخب الفرنسي لم يلعب بتشكيلته الكاملة والمنتخب المغربي قدم كل شيء قناة النهار 14 ديسمبر بداية توافد المعزين إلى بيت الراحل محفوظ قرباج قناة النهار 06 ديسمبر