الرئيس تبون: قررنا التحرر نهائيا من المحروقات والصادرات ستبلغ مستوى 13 مليار دولار

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أن الجزائر قررت التحرر نهائيا من المحروقات. وتبقى موردا ماليا يستعان به في التنمية.

وأشار الرئيس تبون، خلال منتدى رجال الأعمال الجزائري- الروسي، أن الجزائر انطلقت في برنامج إنعاش اقتصادي متعدد الأبعاد. حيث قررت الجزائر السير بوتيرة سريعة جدا لتدارك ما فاتنا من فرص استثمار.

وكشف رئيس الجمهورية، عن وجود ما يقارب 1450 مشروع صناعي قيد الإنجاز في الجزائر.

كما أكد الرئيس تبون أن تكون الصادرات الجزائرية في 2022 خارج المحروقات في مستوى 7 مليار دولار.مشيرا أن الجزائر تطمح إلى أن تكون الصادرات الجزائرية في 2023 خارج المحروقات في مستوى 13مليار دولار.

واختتم الرئيس تبون “نطمح أن يشمل التعاون الجزائري – الروسي في مجال العلوم ونقل التكنولوجيا”.