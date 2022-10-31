الرئيس تبون: “قطر ستفاجئ العالم بمونديال تاريخي”   

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ثقته في قدرة قطر على إبهار العالم بمونديال 2022، مؤكدا دعم الجزائر الكامل لقطر.

وصرح الرئيس عبد المجيد تبون، في حوار خص به وكالة الأنباء القطرية: “بطولة كأس العالم في قطر ستبقى محفورة في تاريخ كرة القدم”.

كما أضاف رئيس الجمهورية: “قطر ستفاجئ العالم بمستوى التنظيم المحكم في مختلف المجالات”.

وتابع الرئيس عبد المجيد تبون: “الجزائر تعبر عن دعمها الدائم والكامل لدولة قطر في المونديال وتندد بالحملات المشبوهة التي تستهدفها”.