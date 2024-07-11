الرئيس تبون: قطعنا أشواطا كبيرة لجعل الجزائر في السكة التنموية

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن كل المؤشرات المعترف بها اليوم من قبل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي تدل على مؤشرات حقيقية إيجابية لاقتصاد الجزائر.

وقال الرئيس تبون خلال لقائه الإعلامي الدوري :”قطعنا أشواطا كبيرة لجعل الجزائر في السكة التنموية.”

وأضاف رئيس الجمهورية: “نحن في الطريق السليم وإرادة الشعب لا تقهر للتغيير نحو الأفضل.”

وتابع الرئيس : “زيارتي إلى إيطاليا أعطت دلائل إلى الشعب الجزائري أن الجزائر استرجعت مكانتها.”

وختم الرئيس تبون قائلا:” قوتنا الدبلوماسية تعكس قوتنا بالداخل، وكلمة الجزائر اليوم مُهابة أمام العالم وفي كل الجوانب.”