الرئيس تبون: “قطعنا معًا أشواطًا كبيرة في محاربة الفساد ولا نزال بالعهد ملتزمين”

جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، إلتزامه بمحاربة الفساد بكل أشكاله ومحاسبة الفاسدين.

وفي تغريدة عير حسابه الرسمي على تويتر، قال الرئيس تبون:”قطعنا معًا أشواطًا كبيرة، في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، ولا نزال بالعهد ملتزمين..أدعو الجزائريات والجزائريين، كل من موقعه، في هذا اليوم الدولي لمكافحة الفساد، إلى مواصلة المعركة.

وكان رئيس الجمهورية، قد أكد في العديد من المرات، إرادة الدولة في مواصلة مكافحة الفساد، موضحا أن سلطات البلاد تكافح هذه الآفة منذ سنتين.

كما أكد الرئيس أيضا على أن الإستراتيجية التي تبناها في مجال مكافحة الفساد تقوم على “مكافحة المال الفاسد”.

وكان رئيس الجمهورية، قد أمر خلال اجتماع لمجلس الوزراء، مطلع جانفي 2022 باستحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد.