الرئيس تبون: قلنا أن طرابلس خط أحمر لأن انهيارها هو انهيار الدولة الليبية

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم “قلنا أن طرابلس خط أحمر لأن انهيارها هو انهيار الدولة الليبية”.

وخلال مقابلة صحفية أجراها الرئيس تبون مع مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية قال الرئيس أن تدخل الجزائر في ليبيا تدخل سليم

وأكد الرئيس أن الجزائر ليس لديها أية أطماع في ليبيا غير إحلال السلام بين الأشقاء اللبيين

وأشار الرئيس تبون أن الدم الذي يراق في ليبيا هو دم ليبي وليس دم من يخوض حربا بالوكالة

وجدد الرئيس تبون أن موقف الجزائر في ليبيا سليم لأنه ليست لدينا أطماع توسعية ولا اقتصادية

وان كل الأطراف الليبية عبّرت عن ثقتها في الوساطة الجزائرية، والحل نراه في المساهمة رفقة مصر وتونس في حل الأزمة الليبية.

كل الاطراف ليبيا قالت أن الحل في يد الجزائر، وتفاهمنا في برلين وتحت لواء الامم المتحدة لا مرتزقة ولا أسلحة.

وقال الرئيس تبون أن الأطراف التي تصارعت في سوريا هي تقريبا نفسها المتصارعة في ليبيا.