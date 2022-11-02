الرئيس تبون: قمة الجزائر شكلت محطة هامة لتعزيز التضامن العربي

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن القمة العربية شكلت محطة هامة من أجل تعزيز التضامن العربي. كما أشار الرئيس تبون، إلى أن “القرارات الطموحة تدفعنا لمضاعفة الجهود خلال فترة رئاستنا للمجلس”.

في حين، أعرب الرئيس تبون، في الكلمة الختامية، عن “خالص دعمنا لدولة قطر وهي تتأهب لاستضافة كأس العالم”.

كما أشار الرئيس تبون، إلى جهود قطر “لإعطاء صورة مشرفة تليق بعالمنا العربي”.

وختاما، قدم رئيس الجمهورية شكره، للمشاركين، “لجعل قمة الجزائر قمة لم الشمل وتعزيز التضامن العربي”.

ورحب إعلان الجزائر بالتحركات والمبادرات الحميدة التي قامت وتقوم بها العديد من الدول العربية. من أجل الحد من انتشار الاسلاموفوبيا وتخفيف حدة التوترات. وترقية قيم التسامح واحترام الآخر والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات. وإعلاء قيم العيش معا في سلام التي كرستها الأمم المتحدة بمبادرة من الجزائر. والترحيب في هذا السياق بالزيارة التاريخية لقداسة بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين. ومشاركته وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين في “ملتقى البحرين.. حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني”.

كما ثمن إعلان الجزائر الدور الهام الذي تقوم به الدول العربية في معالجة التحديات الكبرى التي تواجه البشرية. على غرار التغيرات المناخية والإشادة في هذا الصدد بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها المملكة العربية السعودية.

كما تم التأكيد على أهمية اضطلاع الدول العربية بدور بارز في تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى. التي تشكل محطات رئيسية ومهيكلة للعلاقات الدولية.