الرئيس تبون: كان من واجبي أن أولي الاهتمام اللازم للتنمية بخنشلة

وذلك في إطار زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها إلى هذه الولاية.

التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, بعد ظهر اليوم الخميس، بأعيان وممثلي المجتمع المدني لولاية خنشلة.

وقد جرى اللقاء بمقر الولاية بحضور رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, والوفد الوزاري المرافق لرئيس الجمهورية في هذه الزيارة.

واستمع الرئيس تبون خلال هذا اللقاء, باهتمام بالغ إلى انشغالات أعيان وممثلي المجتمع المدني بخنشلة ومقترحاتهم بشأن مرافقة جهود الدولة في دفع حركة التنمية بالولاية في إطار بناء الجزائر الجديدة.

وقد أعرب رئيس الجمهورية في افتتاح هذا اللقاء عن فخره واعتزازه بتواجده بولاية خنشلة التي لم تنل -مثلما قال– “قسطها من برامج التنمية في وقت سابق”.

وأضاف قائلا بهذا الخصوص: “كان من واجبي أن أولي الاهتمام اللازم للتنمية بهذه الولاية، وهذا عرفانا لتضحيات شهدائها ومجاهديها وتكريما لروح الشهيد الرمز عباس لغرور”.

للإشارة, فإن رئيس الجمهورية كان قد أشرف قبل ذلك على تدشين ومعاينة عدد من المشاريع التنموية والحيوية بهذه الولاية.