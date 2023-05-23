قناة النهار الرئيس تبون لأبناء الجالية في البرتغال : سأخفف عليكم وطء الغربة.. بقلم النهار أونلاين نشر في 23 ماي 2023 - 13:25 شارك غرِّد أرسل 66 0 الرئيس تبون لأبناء الجالية في البرتغال : سأخفف عليكم وطء الغربة وأسهل رجعوعكم واستثماراتكم في بلادكم. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/LzrXW اقرأ أيضا جولة في إفريقيا" هو عنوان الحفل الذي أحيته فرقة سلطان قناوة بقاعة ابن خلدون" قناة النهار 05 ماي "نوميديا لزول في أوّل تصريح لها :" كل محنة تزيد في الراس فهامة وجمهوري دايما معايا قناة النهار 11 ماي حملة واسعة لمحاربة التوصيلات العشوائية للمياه مع إقتراب فصل الصيف بالمسيلة قناة النهار 15 ماي "مدرب إتحاد عنابة يفـ.ـجّر فضيحة من العيار الثقيل.." بعض اللاعبين خونة وراح نكشفهم قناة النهار 17 ماي صريح جدا: الدراسة، العمل.. هذه هي معايير النجاح لدى الجزائريين قناة النهار 07 ماي خلية المطاردة.. مولود أمني جديد يدعم جهود مصالح أمن الطرقات قناة النهار 13 ماي الدعوة لتسليم المخطوطات القديمة للملحقات والمراكز المختصة لتوثيقها بغليزان قناة النهار 12 ماي الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية عزم 2023 بتندوف قناة النهار 10 ماي فيديو صادم لأشخاص يعتدون على تاجر من خارج الولاية بالنعامة قناة النهار 18 ماي صريح جدا: كأس "الكاف".. أنصار إتحاد العاصمة متفائلون ببلوغ النهائي قناة النهار 17 ماي