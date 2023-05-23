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قناة النهار

الرئيس تبون لأبناء الجالية في البرتغال : سأخفف عليكم وطء الغربة..

بقلم النهار أونلاين
الرئيس تبون لأبناء الجالية في البرتغال : سأخفف عليكم وطء الغربة..
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الرئيس تبون لأبناء الجالية في البرتغال : سأخفف عليكم وطء الغربة وأسهل رجعوعكم واستثماراتكم في بلادكم.

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