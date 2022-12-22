قناة النهار الرئيس تبون: لأول مرة في التقاليد الانتخابية.. فضلت تكون التزامات مكتوبة وليس وعود بقلم قناة النهار نشر في 22 ديسمبر 2022 - 22:59 الجزائر شارك غرِّد أرسل 22 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/vkv8K اقرأ أيضا "وزير التجارة :"منع أي منتوج جزائري أو مُستورد من الولوج إلى السوق المحلية بدون كود بار قناة النهار 03 ديسمبر سامية طبوش: لي يعرفوني برا كثر من لي يعرفوني في مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 15 ديسمبر مومن أيت قاسي: قطر نجحت في تنظيم المونديال رغم العداء من الأوروبيين قناة النهار 16 ديسمبر مشاهد مباشرة لأحوال الطقس في بعض ولايات الوطن قناة النهار 03 ديسمبر حسين آشيو: المنتخب الأرجنتيني كان منظم وإستطاع تخطي دفاع ووسط ميدان المنتخب الكرواتي قناة النهار 13 ديسمبر طالع هابط: كارثة بيئية و نفايات بكثرة وسط غابات حطاطبة بتيبازة .. من المسؤول قناة النهار 04 ديسمبر مشاهد مهيبة وحضور غفير لتشييع جثـ.ـامين الضـ.ـحايا التسعة في حـ.ـادث مرور المسيلة قناة النهار 15 ديسمبر زين عامر: المنتخب المغربي متكامل ولديه طريقة دفاع حديثة قناة النهار 10 ديسمبر حسين آشيو: كرواتيا لم تظهر بمستواها المعتاد والمباراة أمام البرازيل ستكون صعبة قناة النهار 08 ديسمبر ورقلة : وفـ.ـاة خمسة أفراد من عائلة واحدة إختناقا بالغاز قناة النهار 09 ديسمبر