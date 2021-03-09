الرئيس تبون: لايمكن السكوت على محاولات السيطرة على أراضي الجمهورية الصحراوية

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الاستعمار المغربي يريد فرض سيطرته على أراضي جمهورية الصحراء الغربية التي تعتبر عضوا مؤسسا للاتحاد الافريقي.

وأضاف الرئيس خلال كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في مجلس الأمن والسلم للاتحاد الافريقي أن الجمهورية الصحراوية تعتبر عضو مؤسس في الاتحاد الافريقي ولايمكن السكوت عن محاولات السيطرة على أراضيها.

وأكد الرئيس ان مايحدث في الصحراء الغربية لايمكن أبدا أن يمضي بالتقادم، مؤكدا على أن انتهاك المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار التفاف على مسار المفاوضات.

كما شدد الرئيس على ضرورة العمل على انهاء الاحتلال في الصحراء الغربية آخر مستعمرة في افريقيا.

كما دعا الرئيس تبون إلى ضرورة إنشاء صندوق خاص لمحاربة الكوارث الطبيعية