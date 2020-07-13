الرئيس تبون.. لا أنوي الخلود في الحكم والتفكير في عهدة أخرى سيكون وفق شروط

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إنه لا ينوي الخلود في الحكم والبقاء في السلطة إلى مالا نهاية.

وأضاف الرئيس في حواره الذي أجراه لجريدة “لوبنيون” الفرنسية والذي تم التطرق من خلاله إلى مستقبله على سدة الحكم، أكد الرئيس أنه لا ينوي الخلود في الحكم وأنه سيعمل من خلال هذه العهدة على معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وأضاف الرئيس” العهدة التي انتخبت فيها حاليا هي عهدة انتقالية غير معلنة”.

وبخصوص ترشحه لعهدة رئاسية جديدة، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “الترشح لعهدة رئاسية جديدة يجب أن يتم وفق شروط”.