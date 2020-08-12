الرئيس تبون.. لا تكونوا “خبارجية” دول أخرى

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاربعلء، خطاب إلى مختلف الفئات، في اطار اللقاء التشاوري للحكومة الولاة.

وأكد رئيس الجمعورية، أن زمن تعيين المسؤولين ب” الشكارة” قد ولّى، مشيرا إلى أن هذه الأمور كانت عثرة، وتم القضاء عليها.

وأشار الرئيس تبون، إلى ان الذي ما يزال يطمع في أمور أخرى، هو مخطئ في حساباته.

وقال تبون، في كلمته” لا تكون ” خبارجي” لدولة معينة، ولو يعطوك ما تريد”.

ولفت رئيس الجمهورية، إلى الأشخاص الذين خدعوا البلاد في الماضي، وكيف أصبح مصير اولادهم، ومصيرهم أمام الله.