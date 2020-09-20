الرئيس تبون: لا يوجد تضييق على الصحافة بالجزائر

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه لا يوجد تضييق على الصحافة بالجزائر.

وقال رئيس الجمهورية في مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الاعلام الوطنية أن هناك محاسبة للشتم في الصحافة والقانون يطبق على الجميع.

واضاف رئيس الجمهورية أنه لم يعد مكانا في الجزائر لمنطق الغاب والقوي يأكل الضعيف.

وهناك انتقائية في الغرب عند الحديث عن حرية التعبير بالجزائر كما هناك من يحاول تفكيك الجزائر بأي وسيلة.

واضاف الرئيس تبون ان محاولات استهداف الجزائر بدأت بمهاجمة الجيش.

وقال رئيس الجمهورية: نحترم بعض المنظمات غير الحكومية مثل أمنيستي ومنظمات غير حكومية أخرى هي معاول هدم بيد أجهزة غربية.