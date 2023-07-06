الرئيس تبون.. لا يوجد في العالم من قام بإنجاز برامج سكنية وتوزيعها مثل الجزائر

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن قطاع السكن أصبح مواكبا للتطور الديمغرافي في الجزائر، وذلك من خلال تسليم سكنات جديدة لفئة الشباب.

وقال رئيس الجمهورية، خلال اشرافه على وضع حجر الأساس لإنجاز مشروع 14.442 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل) على مستوى ولاية الجزائر: “أجزم أنه لا يوجد في العالم من قام بإنجاز برامج سكنية وتوزيعها مثل الذي فعلته الجزائر”.

و أوضح في ذات السياق أنه تم القضاء على الاحياء القصديرية، لاسيما على مستوى الجزائر العاصمة. وأن السكنات أصبحت تسلم لفئة الشباب الذين تبلغ أعمارهم 25 و 26 سنة. “بينما كان معدل السن في عام 2013 مع انطلاق برامج عدل2 يصل الى 55 سنة”. وهو ما يؤكد أن قطاع السكن –مثلما قال– أصبح اليوم “مواكبا للتطور الديمغرافي في الجزائر”.

كما نوه الرئيس تبون بإنجاز مدن جديدة، على غرار بوينان وسيدي عبد الله. وتدعيمها بالمرافق الضرورية وكذا بوتيرة انجاز مختلف البرامج السكنية.