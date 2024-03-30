الرئيس تبون: لا يوجد قرار للجامعة العربية حول سيادة المغرب في الصحراء الغربية

شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار ولو تم استعمال منطق العقل بدل منطق القوة لتم إيجاد الحل.

وأضاف الرئيس تبون، في لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أنه لا يوجد قرار للجامعة العربية حول سيادة المغرب في الصحراء الغربية.

وتابع ذات المتحدث، أن قرار الجامعة العربية القديم بالاعتراف بسيادة المغرب في موريتانيا لا نحاسب عليه لأننا لم ننل استقلالنا بعد حينها.

كما أكد هذا الأخير أن تشردم الدول العربية يكفي، ولا يريد أن يزيد الطين بلة بالتعليق على اعتراف الجامعة العربية بسيادة المغرب على أراضي موريتانيا.