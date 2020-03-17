الرئيس تبون: لدينا قدرات لم تستغل بعد في الجيش والأمن الوطني لمواجهة كورونا

قال رئيس الجمهورية عبد المجد تبون ان الدولة ركزت على الوقاية في غياب علاج فعال لوباء كورونا.

وأردف رئيس الجمهورية خلال خطابه للأمة أن الوباء مسألة أمن شامل وحياة المواطنين فوق كل اعتبار.

واضاف رئيس الجمهورية ان الدولة لديها قدرات جاهزة لم تستغل بعد في الجيش والأمن الوطني.

وطمئن الرئيس تبون الجزائريين قائلا: لا داعي للمسارعة لتخزين المواد الغذائية، لقد أمرت بملاحقة المتضاربين بالأسعار”، واضاف رئيس الجمهورية أمرت بالتحري والكشف عن مروجي الإشاعات الكاذبة.

واردف: “أمرت بمنع تصدير أي منتوج استراتيجي، خصصنا اعتمادات مالية لشراء وسائل الوقاية والأدوية”