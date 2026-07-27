الرئيس تبون: “لدينا منتخب جيد والمشجعون الجزائريون شرّفوا الجزائر في الولايات المتحدة”

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إنه تابع مباريات المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2026 “على الأعصاب”، مشدداً على أننا نملك فريقا جيدا.

وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أن “لدينا فريقا جيدا جدا ويجب ألا نكسره”، مشيرا إلى أن هذه ثاني مرة نتأهل فيها إلى الدور الثاني في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في المونديال.

وفي سياق حديثه عن الأجواء الجماهيرية والتفاعل الدولي، أشاد الرئيس بالصورة الإيجابية التي رسمها المشجعون الجزائريون في الولايات المتحدة وتأثيرها الدبلوماسي والثقافي. موضحاً بأنهم أعطوا صورة مشرفة للجزائر.

وأضاف رئيس الجمهورية أن هذه الصورة المشرفة دفعت الدولة إلى توجيه الدعوة إلى عمدة وحاكم كانساس سيتي للقيام بزيارة ودية إلى الجزائر. كما ستوجه الدعوة إلى حوالي 100 سائح من كانساس سيتي لزيارة الجزائر على عاتق الدولة شكرا لهم على تشجيعهم المنتخب الوطني في كأس العالم 2026.