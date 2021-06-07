الرئيس تبون للجزيرة: الجزائر كانت على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط ‎طرابلس

جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفض الجزائر ان تكون طرابلس أو عاصمة عربية وشمال افريقية محتلة من طرف المرتزقة، مؤكدا بأن الجزائر كانت على استعداد للتدخل بصفة او بأخرى لمنع سقوط طرابلس.

وجاءت هذه التصريحات في مقابلة صحفية مع قناة الجزيرة، أين أكد بأنه عندما قالت الجزائر بأن طرابلس خط أحمر، فلقد كانت تقصد جيدا ما تقول والرسالة وصلت لمن يهمه الأمر.

وبهذا الحوار يكون الرئيس عبد المجيد تبون، أول رئيس جزائري يقوم بمقابلة صحفية مع قناة الجزيرة، اين من المرتقب أن تبث هذه المقابلة مساء غد الثلاثاء.