الرئيس تبون للجزيرة:  نعتبر موقف إسبانيا بخصوص الصحراء الغربية موقفا فرديا من حكومة سانشيز

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن موقف اسبانيا بخصوص الصحراء الغربية يعتبر موقف فردي من حكومة سانشيز.

وفي حوار مع قناة الجزيرة، أكد الرئيس تبون أن اسبانيا انحازت في ملف الصحراء الغربية بتصرفات سرية لا تعفيها من مسؤولياتها.

وأضاف رئيس الجمهورية، بأن الحكومة الإسبانية الحالية تناست أنها القوة المستعمرة السابقة للصحراء الغربية ومسؤوليتها قائمة.

كما أوضح الرئيس عبد المجيد تبون، أن المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا مستمرة وأغلبها من القطاع الخاص بين البلدين.

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