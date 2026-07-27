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الوطني

الرئيس تبون: لم أطلب كوطة “تأشيرات” من فرنسا.. لم أطلب الإعتذار ولا التعويض

بقلم أمينة داودي
الرئيس تبون: لم أطلب كوطة “تأشيرات” من فرنسا.. لم أطلب الإعتذار ولا التعويض
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قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه لم يسبق له وأن طلب كوطة تأشيرة. ولم يسبق له إطلاقا الحديث عن ملف التأشيرات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”.

وأضاف الرئيس تبون خلال فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بعد عقده للقاء دوري مع ممثلي الصحافة الوطنية. أنه “لم يطلب الاعتذار ولا التعويض، لأن الجزائر لن تمدّ يدها أبدا”.

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