الرئيس تبون: لم أُغيرالحكومة كلها إحتراما للشعب

صرح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بأنه لم يغير الحكومة بشكل كلّي احتراما للشعب لأن الجزائر بلد ديمقراطي.

وخلال لقاءه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أوضح الرئيس تبون بأن”التعديل الحكومي الأخير لم يكن عميقا لكن مس وزارات كانت تتطلب تدخّلا عاجلا .”

وأضاف رئيس الجمهورية، بــأنه يتابع يوميا المشاريع التي أمر بها بالنسبة لمناطق الظل والنائية جنوب شمال شرق غرب.

وواصل الرئيس بأن 70 بالمائة من هؤلاء يعانون من مشكل تع مياه الشرب وغيرها، لكن الوزراة لم تحرك ساكنا رغم الإنذارات.

وأختتم الرئيس قائلا: “بعد الإنتهاء من الإنتخابات التشريعية التي ستجرى في غضون 3 أشهر، سيكون تغيير ضروري للحكومة.”