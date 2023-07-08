الرئيس تبون لنظيره الإيراني.. “الجزائر ترحب بالحركية الايجابية التي تشهدها العلاقات العربية-الإيرانية”

رحب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات العربية-الإيرانية. كما جاء ترحيب الرئيس تبون، في رسالة نقلها وزير الخارجية أحمد عطاف للرئيس الإيراني. في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى طهران.

كما ورد في بيان وزارة الخارجية “خلال استقباله بمقر الرئاسة الإيرانية، نقل الوزير أحمد عطاف تحيات الرئيس عبد المجيد تبون إلى أخيه الرئيس إبراهيم رئيسي”. و”أبلغه رسالة شفوية من لدن سيادته تندرج في سياق تأكيد ما توافق بشأنه الرئيسان خلال محادثاتهما الهاتفية من خطوات عملية”. “لتعزيز العلاقات الجزائرية-الإيرانية”. “مجدداً في ذات السياق ترحيب الجزائر ودعمها للحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات العربية-الإيرانية”.