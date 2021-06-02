الرئيس تبون لنظيره الصحراوي: امتثالكم طواعية أمام العدالة الاسبانية من شيم الثوريين

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الرئيس تبون لنظيره الصحراوي: امتثالكم طواعية أمام العدالة الاسبانية من شيم الثوريين
بقلم نسرين محفوف

أدى رئيس الجمهورية،  عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رفقة الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. زيارة اطمئنان على صحة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي.

وقال رئيس الجمهورية لنظيره الصحراوي “أعجبني موقف مثولك طواعية أمام العدالة الاسبانية. أعطيتم صورة للعالم أن الجمهورية الصحراوية هي جمهورية الحق والقانون. هذه من شيم المناضلين والثوريين، على عكس ما يقال. أنتم تطالبون العالم بأسره بالعدالة ولا يمكنكم التخلي عن العدالة”.

من جانبه رد الرئيس الصحراوي عن مثوله طواعية أمام العدالة الاسبانية “نحن مناضلون في أي مكان وفي أي زمان. وتحت أية ظروف. نحن شرفنا العدالة الاسبانية”.


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